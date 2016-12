Dől a lé L.L. Junior Currently 3.31/5

1

2

3

4

5 Értékelés: 3.3 Szavazat: 13 votes You need to have the Flash Player installed and a browser with JavaScript support.



Link a videóhoz Leírás L.L. Junior feat. Varga Viktor - Dől a lé Cimkék





Előadó: L.L. Junior

Videó címe: Dől a lé

Kategória: Varga Viktor L.L. Junior

Nézték: 1,619

Beküldte: admin

: Dől a lé: 1,619







Hasonlók

Tőle még

Kategória legjobbjai L.L. Junior Dől a lé

A magyar zenészek a mai zene piacon nagyon hátrányos helyzetben vannak, mert nagyon kis százalékban játszák a rádiók és zenei televíziók. Ezért gondoltuk úgy, hogy ezzel a videoklipes oldallal próbáljuk a magyar zenét kicsit támogatni. Bemutatjuk nektek itt a legjobb és legújabb magyar videoklipeket és zenéket. Persze a régebbi előadókról sem feledkezünk meg, mert az ő remekművei is felkerültek az oldalra. Az illegális zeneletöltést mi nem támogatjuk, ezért csak meghallgatni lehet őket. Nálunk megtalálod az X-Fakor mind a három széria összes versenyzőjének a dalait is. Rengeteg levelet kaptunk, hogy szeretnétek külföldi videoklipeket is, ezért engedtük a nyomásnak és kerülnek fel azok is…





KÖNYVJELZŐK: